Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала серебряной призеркой 11-го этапа Бриллиантовой лиги 2026, состоявшегося в Лондоне.

Победу одержала австралийка Никола Олислагерс, которая опередила украинку по количеству попыток.

Об этом сообщает НОК Украины.

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Ярослава Магучих начала соревнования с высоты 1,93 м, которую преодолела со второй попытки.

С первой попытки планку взяли Ламара Дистин, Мария Вукович и Никола Олислагерс. Элеонор Паттерсон использовала две попытки, а Ангелина Топич успешно прыгнула только с третьей.

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На высоте 1,96 м первыми безошибочно справились австралийки Элеонор Паттерсон и Никола Олислагерс.

Магучих, Топич и Вукович преодолели планку со вторых попыток. Представительница Ямайки Ламара Дистин после этого завершила выступление.

После этого за победу продолжили бороться пять спортсменок, которые перешли на высоту 1,99 м.

Никола Олислагерс взяла ее с первой попытки, повторив свой лучший результат сезона. Ярослава Магучих успешно прыгнула со второй попытки.

Элеонор Паттерсон и Ангелина Топич не смогли покорить высоту за три подхода. Жодзик после неудачного второго прыжка отказалась от третьей попытки.

Магучих и Олислагерс продолжили борьбу на высоте 2,01 м.

Первые две попытки для обеих спортсменок оказались неудачными. В третьем подходе Магучих покорила планку, установив свой лучший результат сезона на открытом воздухе.

Олислагерс тоже успешно прыгнула на 2,01 м с третьей попытки.

Планку установили на высоте 2,03 м — это лучший результат сезона в мире, который Ярослава показала в январе на мемориале Дем’янюка во Львове.

Ни одной из спортсменок не удалось взять эту высоту.

В итоге Магучих заняла второе место в Лондоне, уступив Олислагерс по количеству попыток на высоте 1,99 м.

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