Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала срібною призеркою 11-го етапу Діамантової ліги 2026, що відбувся в Лондоні.

Перемогу здобула австралійка Нікола Оліслагерс, яка випередила українку за кількістю спроб.

Про це повідомляє НОК України.

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Магучіх стала другою на Діамантовій лізі у Лондоні

Ярослава Магучіх розпочала змагання з висоти 1,93 м, яку подолала з другої спроби.

З першого підходу планку взяли Ламара Дістін, Марія Вукович і Нікола Оліслагерс. Елеонор Паттерсон використала дві спроби, а Ангеліна Топич успішно стрибнула лише з третьої.

Наша Ярослава Магучіх здобула срібло на 11-му етапі Діамантової ліги, який відбувся у Лондоні. Спортсменка Дніпропетровського обласного центру олімпійської підготовки підкорила висоту 2,01 метра. Взяла її з третьої спроби. Боротьба була дуже напруженою. Перемогу здобула… pic.twitter.com/1regIk0PL2 — Mykola Lukashuk (@LukashukMykola) July 18, 2026

На висоті 1,96 м першими безпомилково впоралися австралійки Елеонор Паттерсон і Нікола Оліслагерс.

Магучіх, Топич і Вукович подолали планку з других спроб. Представниця Ямайки Ламара Дістін після цього завершила виступ.

Після цього за перемогу продовжили боротися п’ять спортсменок, які перейшли на висоту 1,99 м.

Нікола Оліслагерс взяла її з першої спроби, повторивши свій найкращий результат сезону. Ярослава Магучіх успішно стрибнула з другої спроби.

Елеонор Паттерсон і Ангеліна Топич не змогли підкорити висоту за три підходи. Жодзік після невдалого другого стрибка відмовилася від третьої спроби.

Магучіх та Оліслагерс продовжили боротьбу на висоті 2,01 м.

Перші дві спроби для обох спортсменок виявилися невдалими. У третьому підході Магучіх підкорила планку, встановивши свій найкращий результат сезону на відкритому повітрі.

Оліслагерс теж успішно стрибнула на 2,01 м із третьої спроби.

Планку встановили на висоті 2,03 м – це найкращий результат сезону у світі, який Ярослава показала у січні на меморіалі Дем’янюка у Львові.

Жодній зі спортсменок не вдалося взяти цю висоту.

У підсумку Магучіх посіла друге місце в Лондоні, поступившись Оліслагерс за кількістю спроб на висоті 1,99 м.

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