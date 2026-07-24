У Словаччині затримали колишнього керівника Федерації футболу України, якого підозрюють в організації схеми з виведення майже 295 млн грн. Його планують екстрадувати до України.

Про це повідомляє генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Затримання екскерівника Федерації футболу України

Хоча генеральний прокурор не назвав імені підозрюваного, проте йдеться про Андрія Павелка, підтвердили джерела Суспільного в правоохоронних органах.

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За словами Кравченка, колишнього керівника Федерації футболу України затримали у Братиславі. Його розшукували українські правоохоронні органи.

За інформацією слідства, Павелко організував схему виведення майже 295 млн грн Федерації футболу України через підконтрольні комерційні структури.

Для цього використовувалися фіктивні договори на постачання морепродуктів, елітних сортів чаю, кави та електрообладнання, які існували лише на папері.

Кравченко додав, що гроші вивели, а Федерація футболу України та її регіональні осередки зазнали багатомільйонних збитків.

Офіс генерального прокурора вже розпочав процедуру екстрадиції. Кравченко скерував до компетентних органів Словаччини лист про намір звернутися із запитом про видачу особи та застосування тимчасового арешту.

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