Служба безопасности Украины подала в розыск бывшего президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.

Об этом стало известно из базы розыска на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.

Розыск Андрея Павелко

Как отмечается на сервисе МВД Украины, Андрея Павелко подозревают по двум статьям Уголовного кодекса. Среди них:

ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой);

ч. 1 ст. 366 (Составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов).

На сайте МВД указано, что Андрей Павелко относится к категории лиц, скрывающихся от органов досудебного следствия.

По данным Министерства внутренних дел Украины, он исчез 5 ноября 2025 года.

Дело по Андрею Павелко

В ноябре 2022 года Андрею Павелко, который возглавлял Украинскую ассоциацию футбола с 2015 до 2024 годов, сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом и легализации имущества, полученного преступным путем (речь идет о ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса).

Тогда такое же подозрение получил бывший генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий, который фигурирует в расследовании.

Следствие установило, что тогдашнее руководство УАФ присвоило 26,5 млн грн во время закупки оборудования для строительства завода по производству искусственного покрытия для футбольных площадок. Вскоре часть этих средств была легализована.

В ноябре 2022 года Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры, назначив Андрею Павелку и Юрию Записоцкому меры пресечения — два месяца ареста с альтернативой внесения залога в размере 9,9 млн грн. За них обоих оплатили эти средства.

