Український футболіст Михайло Мудрик вирушив до Гонконгу, де має приєднатися до передсезонного збору лондонського Челсі.

Мудрик вирушив до Гонконгу

Футбольний інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X повідомив, що Мудрик вилітає до Гонконгу в неділю, 2 серпня. Після прибуття українець одразу перейде у розпорядження нового головного тренера Челсі Хабі Алонсо.

Таким чином, 25-річний вінгер розпочне повернення до повноцінного тренувального процесу після тривалої перерви. Водночас поки невідомо, коли саме Мудрик зможе взяти участь у першому матчі після поновлення кар’єри.

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Нагадаємо, що у жовтні 2024 року під час позазмагального допінг-контролю в організмі Мудрика виявили низьку концентрацію забороненої речовини мельдонію. У грудні того самого року Футбольна асоціація Англії тимчасово відсторонила українця від футболу.

Сам Мудрик запевняв, що ніколи свідомо не вживав заборонених препаратів і не знає, як речовина потрапила до його організму. Челсі протягом розгляду справи публічно підтримував футболіста.

У травні 2025 року Футбольна асоціація Англії офіційно звинуватила Мудрика в порушенні антидопінгових правил. У січні 2026 року незалежна комісія призначила йому чотирирічну дискваліфікацію, після чого українець подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду.

Згодом Всесвітнє антидопінгове агентство змінило технічні вимоги щодо виявлення мельдонію. В англійській асоціації зазначили, що за новими стандартами концентрація речовини у пробі Мудрика не вважалася б позитивним результатом.

30 липня 2026 року сторони досягли угоди. Термін дискваліфікації скоротили до вже відбутого періоду, а футболіст отримав право негайно повернутися до тренувань і змагань.

У Челсі заявили, що зосередяться на поверненні Мудрика до складу та відновленні його ігрової форми. Клуб також наголосив, що українець послідовно заперечував навмисне вживання забороненої речовини.

Востаннє Мудрик виходив на поле за Челсі 28 листопада 2024 року. Тоді українець відзначився голом у матчі Ліги конференцій проти німецького Гайденгайма.

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