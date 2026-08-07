Стадион Черноморец в Одессе поврежден в результате удара РФ
Поврежден футбольный стадион Черноморец в центре Одессы в результате российского удара.
Об этом сообщают руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер и глава ГВА Сергей Лысак.
Стадион Черноморец в Одессе поврежден
По информации ОВА, поврежден футбольный стадион Черноморец в центре города Одесса. Там были разрушены крыша, остекление и трибуны.
По предварительной информации, пострадал по меньшей мере один человек в результате российской атаки.
Осколочные ранения получила 29-летняя женщина. Пострадавшей оказывают всю необходимую помощь. На месте происшествия работают все соответствующие службы.
Фото: Одесская ГВА
Атаки РФ в Одесской области 6 августа
Утром 6 августа в Одесской ОВА сообщали, что российские войска атаковали гражданские судна в акватории Черного моря. В результате ударов РФ один человек погиб, еще трое пострадали.
Повреждение получил торговый сухогруз под флагом Гвинея-Бисау, загруженный украинской пшеницей. В результате атаки поврежден корпус, на судне возник пожар. Экипаж эвакуирован на берег.
Вечером 6 августа сообщалось, что в Измаильском районе Одесской области травмирован 16-летний парень. С осколочным ранением пострадавшего доставили в больницу.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 626-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.