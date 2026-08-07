Пошкоджено футбольний стадіон Чорноморець в центрі Одеси внаслідок російського удару.

Про це повідомляють керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та очільник МВА Сергій Лисак.

Стадіон Чорноморець в Одесі пошкоджено

За інформацією ОВА, пошкоджено футбольний стадіон Чорноморець в центрі міста Одеса. Там зазнали руйнувань дах, скління та трибуни.

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За попередньою інформацією, постраждала щонайменше одна людина внаслідок російської атаки.

Осколкові поранення дістала 29-річна жінка. Постраждалій надають всю необхідну допомогу. На місці події працюють всі відповідні служби.

Фото: Одеська МВА

Атаки РФ на Одещині 6 серпня

Вранці 6 серпня в Одеській ОВА повідомляли, що російські війська атакували цивільні судна в акваторії Чорного моря. Внаслідок ударів РФ одна людина загинула, ще троє постраждали.

Ушкоджень зазнав торговельний суховантаж під прапором Гвінея-Бісау, завантажений українською пшеницею. Внаслідок атаки пошкоджено корпус, на судні виникла пожежа. Екіпаж евакуйований на берег.

Ввечері 6 серпня повідомлялося, що в Ізмаїльському районі Одеської області травмовано 16-річного хлопця. З осколковим пораненням постраждалого доправили до лікарні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 626-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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