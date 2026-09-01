Украина победила Черногорию и возглавила группу в отборе на ЧМ-2027 по баскетболу
- Сборная Украины обыграла Черногорию на выезде и одержала вторую победу во втором раунде отборочного турнира к ЧМ-2027.
- Святослав Михайлюк стал самым результативным игроком матча, набрав 23 очка.
- Украина набрала 14 очков и единолично возглавила группу, опередив Испанию и Грузию, у которых по 13 очков.
Сборная Украины по баскетболу обыграла Черногорию во втором матче второго раунда отборочного турнира к чемпионату мира-2027.
Матч Черногория — Украина завершился со счетом 89:98.
Украина победила Черногорию в отборе на ЧМ по баскетболу
Украинцы совершили рывок 14:5 в начале первой четверти, но не удержали такое преимущество и ушли на перерыв с минимальным преимуществом 19:18.
Вторая четверть матча прошла под диктовку сине-желтых: в начале они создали отрыв в 10 очков, однако ушли на перерыв при счёте 46:40.
В третьей четверти команды обменялись очками, но украинцы ушли на перерыв с преимуществом 72:62.
В решающей четверти сине-желтые в какой-то момент довели свое преимущество до +18 очков, однако сама игра завершилась со счетом 98:89.
Самым результативным игроком встречи стал Святослав Михайлюк, который записал на свой счет 23 очка, шесть подборов и четыре передачи. У соперников самым результативным стал Йоги Феррелл, набравший 22 очка.
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Благодаря победе над Черногорией Украина с 14 очками единолично возглавила свою группу, обойдя Испанию (13), которая уступила Греции. Третьей в группе идет Грузия (13), за ней следуют Португалия (12), Греция (12) и Черногория (12).
Следующий матч в отборе на ЧМ-2027 по баскетболу сборная Украины проведет 26 ноября против Португалии на выезде. В чемпионат мира из группы выйдут три лучшие команды.