Пять украинских спортсменов получили лицензии на Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет впервые. Он состоится в Будапеште 11–13 сентября.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Украинцы выступят на Абсолютном ЧМ по легкой атлетике

В отличие от классического чемпионата мира в этом турнире примет участие ограниченное количество легкоатлетов — не более восьми для небеговых дисциплин и 16 для беговых. Общий призовой фонд турнира составляет $10 млн.

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Украина на первом в истории Абсолютном чемпионате мира будет представлена пятью спортсменами.

Первой из украинцев отобралась Ярослава Магучих в статусе чемпионки Олимпиады-2024. Еще четверо украинцев получили путевки после последнего обновления мирового рейтинга.

Помимо Магучих на этих соревнованиях выступит лидер сборной Украины по прыжкам в высоту Олег Дорощук, еще две представительницы в прыжках в высоту Ирина Геращенко и Юлия Левченко, а также метатель молота Михаил Кохан.

В целом в соревнованиях примут участие победители последних Олимпийских игр, чемпионата мира и Бриллиантовой лиги, а также спортсмены, занявшие высшие позиции в мировых рейтингах сезона-2026.

Кроме того, ограниченное количество ведущих спортсменов и команд получило “особые” приглашения для участия.

На Абсолютном ЧМ-2026 не будет традиционных церемоний награждения и медалей для призеров турнира.

Победители соревнований получат специальный трофей, разработанный для турнира, а также символические браслеты для всех участников.

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