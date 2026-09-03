П’ять українських спортсменів здобули ліцензії на Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики, який проведуть вперше. Його прийме Будапешт 11-13 вересня.

Про це пише Суспільне Спорт.

Українці виступлять на Абсолютному ЧС з легкої атлетики

На відміну від класичного чемпіонату світу у цьому турнірі візьме участь обмежена кількість легкоатлетів — не більше восьми для небігових дисциплін та 16 для бігових. Загальний призовий фонд турніру становить $10 млн.

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Україна на першому в історії Абсолютному чемпіонаті світу буде представлена п’ятьма спортсменами.

Першою з українців відібралася Ярослава Магучіх у статусі чемпіонки Олімпіади-2024. Ще четверо українців отримали перепустки після останнього оновлення світового рейтингу.

Окрім Магучіх на цих змаганнях виступить лідер збірної України зі стрибків у висоту Олег Дорощук, ще дві представниці у стрибках у висоту Ірина Геращенко та Юлія Левченко, а також метальник молота Михайло Кохан.

Загалом у змаганнях візьмуть участь переможці останніх Олімпійських ігор, чемпіонату світу та Діамантової ліги, а також спортсмени, які посіли найвищі позиції у світових рейтингах сезону-2026.

Також обмежена кількість топатлетів і команд отримала “особливі” запрошення для участі.

На Абсолютному ЧС-2026 не буде традиційних церемонії нагородження та медалей для призерів турніру.

Переможці змагань отримають спеціальний трофей, який розробили для турніру, а також символічні браслети для всіх учасників.

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