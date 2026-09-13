Украинские художественные гимнастки завоевали 11 наград на соревнованиях в чешском Брно. Таисия Онофрийчук и София Краинская (юниорка) трижды поднимались на высшую ступеньку пьедестала.

Онофрийчук выиграла три золота Гран-при у Брно

Гран-при в Брно проходил 12–13 сентября. За Украину на взрослых соревнованиях выступали Таисия Онофрийчук, Полина Карика и Анастасия Икан.

12 сентября победительницей многоборья на этапе Гран-При в Брно стала Таисия Онофрийчук, Полина Карика остановилась за шаг от пьедестала, а Анастасия Икан показала 8-й результат.

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13 сентября Таисия Онофрийчук добавила два “золота” в отдельных финалах Гран-при по художественной гимнастике в Брно — в упражнениях с мячом и булавами.

Еще две награды Украине принесла Полина Карика. Гимнастка взяла “серебро” во время упражнений с обручем и “бронзу” в соревнованиях с мячом.

В финале с лентой украинки остались вне тройки призеров. Таисия Онофрийчук заняла пятое место, а Анастасия Икан – шестое.

Как выступили украинские юниорки в Брно

Параллельно в Брно прошел международный турнир среди юниорок, во время которого украинские спортсменки собрали шесть наград.

София Краинская стала победительницей трижды — в многоборье, а также в упражнениях с булавами и лентой.

Варвара Чубарова принесла Украине золото в финале с мячом и серебро в многоборье, а Марта Швачко завоевала бронзовую медаль в упражнении с обручем.

Таким образом, в Брно Украина завоевала 11 медалей: семь золотых, две серебряные и две бронзовые медали.

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