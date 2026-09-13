Українські художні гімнастки здобули 11 нагород на змаганнях у чеському Брно. Таїсія Онофрійчук та Софія Країнська (юніорка) тричі піднімалися на найвищу сходинку п’єдесталу.

Онофрійчук виграла три золота Гран-прі у Брно

Гран-прі у Брно тривав 12–13 вересня. За Україну на дорослих змаганнях виступали Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка та Анастасія Ікан.

12 вересня переможницею багатоборства на етапі Гран-Прі в Брно стала Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка зупинилась на крок від п’єдесталу, а Анастасія Ікан показала 8-й результат.

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Срібло багатоборства виборола гімнастка з Казахстану Акмарал Єрекешева, а бронзу — полька Ліліана Левінська.

13 вересня Таїсія Онофрійчук додала два “золота” в окремих фіналах Гран-прі з художньої гімнастики в Брно — у вправах із м’ячем та булавами.

Ще дві нагороди Україні принесла Поліна Каріка. Гімнастка виборола “срібло” під час вправ з обручем і “бронзу” з м’ячем.

У фіналі зі стрічкою українки залишилися поза трійкою призерок. Таїсія Онофрійчук посіла п’яте місце, а Анастасія Ікан — шосте.

Як виступили українські юніорки у Брно

Паралельно у Брно відбувся міжнародний турнір серед юніорок, під час якого українські спортсменки зібрали шість нагород.

Софія Країнська стала переможницею тричі — у багатоборстві, а також у вправах із булавами та стрічкою.

Варвара Чубарова принесла Україні золото у фіналі з м’ячем та срібло в багатоборстві, а Марта Швачко здобула бронзову медаль у вправі з обручем.

Таким чином, у Брно Україна виборола 11 медалей: сім золотих, дві срібні та дві бронзові медалі.

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