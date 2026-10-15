Соединенные Штаты предупредили Украину о возможном прекращении передачи разведывательной информации, если Силы обороны продолжат атаку российских энергетических объектов.

США угрожают Украине ограничением доступа к разведданным

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на проинформированный источник, в понедельник, 12 октября, представители американских разведывательных служб предупредили посольство Украины в Вашингтоне о возможных последствиях новых ударов по энергетической инфраструктуре России.

В частности, американская сторона пригрозила немедленно остановить обмен любой разведывательной информацией в случае продолжения таких атак.

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Собеседник издания отметил, что предупреждения носили масштабный характер и поступали многим украинским представителям.

По его словам, фактического прекращения передачи разведданных пока не произошло, по крайней мере, в полном объеме. В то же время, угроза остается актуальной.

Источник также обратил внимание, что тип ракеты, которой был нанесен удар по Киеву, раньше мог обходить системы раннего предупреждения, однако в последнее время ситуация изменилась.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью NPR подтвердил, что украинская сторона получала соответствующие предупреждения и угрозы по прекращению обмена разведывательными данными. В то же время, по его словам, США пока не реализовали эти угрозы.

В то же время вечером 13 октября Россия нанесла ракетный удар по Киеву, о котором Украина не получила предупреждения от партнеров.

Со своей стороны президент США Дональд Трамп 13 октября заверил журналистов, что обмен разведданными между Вашингтоном и Киевом продолжается.

В Европейской комиссии также сообщили, что нет никаких свидетельств прекращения разведывательного сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами.

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