Пілот Формули-1 Франко Колапінто звернувся до своїх вболівальників, закликавши припинити цькування у соціальних мережах інших гонщиків та співробітників його команди Alpine. Колапінто заявив, що це гальмує розвиток його кар’єри.

Про це аргентинський гонщик заявив у зверненні, поширеному на його сторінці в Instagram.

Колапінто звернувся до вболівальників

З моменту дебюту аргентинця у Формулі-1 у 2024 році шанувальники залишали в соціальних мережах негативні, а іноді й образливі коментарі на адресу гонщиків, які мали з ним суперечливі моменти чи боротьбу на трасі. Серед них опинилися чемпіон Ландо Норріс, а також стюарди FIA, які штрафували Колапінто.

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Цього року стайні Alpine довелося втрутитися, щоб засудити цькування в мережі та спростувати заяви, ніби вона намагалася “саботувати” Колапінто на користь його напарника П’єра Ґаслі.

– Я знаю, як ви пишаєтеся, коли в мене все виходить, коли я здобуваю очки для себе та для всієї команди, і я завжди буду вам за це щиро вдячний. Але бувають моменти, коли ми переходимо межу, і замість підтримки починаємо критикувати й атакувати інших пілотів, моїх колег, напарників, механіків, інженерів – людей, з якими я працюю пліч-о-пліч щодня, – сказав Колапінто у відео.

Він додав, що розуміє фанатів, які, як їм вважається, його таким чином захищають.

– Я розумію, що ви прагнете захистити мене, але насправді робите тільки гірше. Це не допомагає ні мені, ні моєму майбутньому. Я дуже хочу, щоб ви усвідомили: це те, що ми маємо змінити – усі разом, – додав аргентинець.

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Колапінто став першим за 23 роки пілотом Формули-1 з Аргентини, коли у 2024 році дебютував у складі Williams.

Наступного року він перейшов до Alpine, спочатку як резервіст, а згодом отримав підвищення, коли команда звільнила Джека Дуена (той пізніше скаржився, що приблизно в той період йому надходили погрози розправою).

Цього року у Колапінто найуспішніший сезон у кар’єрі: він посідає 12-те місце в загальному заліку та показав найкращий результат у гонці, посівши шосту позицію. У серпні в Alpine підтвердили, що продовжили з ним контракт на наступний сезон.

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