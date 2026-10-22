Формула-1 повідомила, що до кінця сезону-2027 скоротить максимальну дистанцію перегонів на 15 км – з 305 км до 290 км.

Формула-1 змінить правила

Тривалість гонок Гран-прі як і раніше не перевищуватиме двох годин, але у разі перерв, спричинених дощем або аваріями, з наступного року замість нинішньої максимальної тригодинної тривалості для завершення змагань буде встановлено “фіксований час завершення”.

– Ці зміни були запроваджені, щоб забезпечити глядачам найкращі можливості насолодитися повноцінною гонкою у разі перерв, – йдеться у заяві керівного органу FIA.

Також відомо, що Гран-прі Формули-1 повернуться до своєї стандартної дистанції у 2028 році.

Зараз дивляться

Фіксований час закінчення змінюватиметься від етапу до етапу залежно від місцевих умов. Наприклад, під час нічних гонок організатори матимуть більше можливостей продовжити змагання до пізнішого часу, ніж під час денних заїздів із відносно раннім заходом сонця.

Дистанцію гонок вирішили скоротити через зміну співвідношення між потужністю двигуна внутрішнього згоряння та електродвигуна: цього року воно становить 53–47, наступного року зміниться на 58–42, а у 2028 році досягне 60–40.

Це означає, що боліди споживатимуть більше пального і це викликало занепокоєння, коли з’ясувалося, що деякі команди планували використовувати поточне шасі на наступний рік задля економії коштів.

Оскільки паливний бак розміщений усередині шасі й його розмір змінити неможливо, ці команди ризикували просто не доїжджати до фінішу Гран-прі з наявними паливними баками.

Нагадаємо, раніше Формула-1 представила календар на сезон-2027, в якому планується провести 24 етапи.

Джерело : BBC

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