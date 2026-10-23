Президент США Дональд Трамп обвинил звезду НБА Леброна Джеймса в неуважении к Соединенным Штатам. Причиной послужило то, что баскетболист продолжил разминаться во время исполнения национального гимна перед стартовым матчем сезона для Филадельфии.

Свои мысли по этому поводу Трамп высказал в социальной сети Truth Social.

Трамп раскритиковал Леброна Джеймса

– Я с самого начала говорил, что он ничтожество и полный позор. Леброн Джеймс должен извиниться перед всеми теми выдающимися американскими воинами и героями, которые отдали жизнь за американский флаг и за все, что олицетворяет наша страна, – написал Трамп в соцсетях, распространив соответствующее видео.

Во время исполнения гимна США во вторник в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гарден Джеймс широко размахивал руками, разминаясь перед началом матча. Большинство его товарищей стояли неподвижно во время гимна.

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The video Donald Trump is referring to: https://t.co/CsKChSqYZj — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 22, 2026

Трамп и Джеймс уже много лет критикуют друг друга, время от времени обмениваясь публичными выпадами.

– Похоже, у них там в офисе день оказался скудным на новости. Действительно скудный на новости день, – отреагировал в ответ на выпад Трампа баскетболист.

Трамп, выступая в четверг вечером на предвыборном митинге в Су-Сити, штат Айова, вновь повторил свои претензии.

– А как вам Леброн Джеймс? Вы это видели? Нет, он во время национального гимна отрабатывает свой гольф-свинг. Я говорю: что это, черт возьми, такое? Это история уровня грандиозного скандала. Я этого не понимаю, — сказал Трамп.

Самого Трампа также критиковали за его поведение во время исполнения национального гимна.

В 2020 году издание Miami Herald опубликовало видео, на котором Трамп размахивал руками, словно дирижировал оркестром, когда звучал гимн на вечеринке по случаю Суперкубка. На коротком видео было видно, как Трамп также жестикулирует в сторону других людей, в то время как все вокруг него стоят, приложив руку к сердцу.

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