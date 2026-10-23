Трамп звинуватив Леброна Джеймса у “неповазі” до гімну США: реакція зірки НБА
- Дональд Трамп зажадав від Леброна Джеймса вибачень за розминку під час виконання гімну США перед матчем НБА.
- Леброн Джеймс відреагував на критику Трампа.
- У 2020 році Дональда Трампа також критикували через жести під час виконання національного гімну на вечірці перед Супербоулом.
Президент США Дональд Трамп звинуватив зірку НБА Леброна Джеймса в неповазі до Сполучених Штатів. Причиною стало те, що баскетболіст продовжив розминатися під час виконання національного гімну перед стартовим матчем сезону для Філадельфії.
Свої думки щодо цього Трамп висловив у соціальній мережі Truth Social.
Трамп розкритикував Леброна Джеймса
– Я від початку казав, що він нікчема і повне ганьбище. Леброн Джеймс повинен вибачитися перед усіма тими видатними американськими воїнами та героями, які віддали життя за американський прапор і за все, що уособлює наша країна, – написав Трамп у соцмережах, поширивши відповідне відео.
Під час виконання гімну США у вівторок у нью-йоркському Медісон-сквер-гарден Джеймс широко розмахував руками, розминаючись перед стартом зустрічі. Більшість його товаришів стояли непорушно під час гімну.
The video Donald Trump is referring to: https://t.co/CsKChSqYZj
— ClutchPoints (@ClutchPoints) October 22, 2026
Трамп і Джеймс вже роками критикують одне одного, час від часу обмінюючись публічними випадами.
– Здається, у них там в офісі день виявився бідним на новини. Справді бідний на новини день, – відреагував у відповідь на викид Трампа баскетболіст.
Трамп, виступаючи у четвер ввечері на передвиборчому мітингу в Су-Сіті, штат Айова, знову повторив свої претензії.
– А як вам Леброн Джеймс? Ви бачили це? Ні, він під час національного гімну відпрацьовує свій гольф-свінг. Я кажу: що це, чорт забирай, таке? Це історія на рівні великого скандалу. Я цього не розумію, – сказав Трамп.
Самого Трампа також критикували за його поведінку під час виконання національного гімну.
У 2020 році видання Miami Herald опублікувало відео, на якому Трамп розмахував руками, ніби диригував оркестром, коли лунав гімн на вечірці з нагоди Супербоулу. На короткому відео було видно, як Трамп також жестикулює в бік інших людей, тоді як усі довкола нього стоять, приклавши руку до серця.