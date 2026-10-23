Президент США Дональд Трамп звинуватив зірку НБА Леброна Джеймса в неповазі до Сполучених Штатів. Причиною стало те, що баскетболіст продовжив розминатися під час виконання національного гімну перед стартовим матчем сезону для Філадельфії.

Свої думки щодо цього Трамп висловив у соціальній мережі Truth Social.

Трамп розкритикував Леброна Джеймса

– Я від початку казав, що він нікчема і повне ганьбище. Леброн Джеймс повинен вибачитися перед усіма тими видатними американськими воїнами та героями, які віддали життя за американський прапор і за все, що уособлює наша країна, – написав Трамп у соцмережах, поширивши відповідне відео.

Під час виконання гімну США у вівторок у нью-йоркському Медісон-сквер-гарден Джеймс широко розмахував руками, розминаючись перед стартом зустрічі. Більшість його товаришів стояли непорушно під час гімну.

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The video Donald Trump is referring to: https://t.co/CsKChSqYZj — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 22, 2026

Трамп і Джеймс вже роками критикують одне одного, час від часу обмінюючись публічними випадами.

– Здається, у них там в офісі день виявився бідним на новини. Справді бідний на новини день, – відреагував у відповідь на викид Трампа баскетболіст.

Трамп, виступаючи у четвер ввечері на передвиборчому мітингу в Су-Сіті, штат Айова, знову повторив свої претензії.

– А як вам Леброн Джеймс? Ви бачили це? Ні, він під час національного гімну відпрацьовує свій гольф-свінг. Я кажу: що це, чорт забирай, таке? Це історія на рівні великого скандалу. Я цього не розумію, – сказав Трамп.

Самого Трампа також критикували за його поведінку під час виконання національного гімну.

У 2020 році видання Miami Herald опублікувало відео, на якому Трамп розмахував руками, ніби диригував оркестром, коли лунав гімн на вечірці з нагоди Супербоулу. На короткому відео було видно, як Трамп також жестикулює в бік інших людей, тоді як усі довкола нього стоять, приклавши руку до серця.

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