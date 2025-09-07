Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик получил 90 дней для восстановления перед организацией своего следующего поединка.

Об этом сообщила Всемирная боксерская организация (WBO) в своем аккаунте в X.

Александр Усик получил 90 дней на восстановление перед новым боем

После победы над британцем Даниэлем Дюбуа Усик должен был провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера, которого назначили обязательным претендентом. Однако из-за проблем со спиной украинец попросил отсрочку.

Сейчас смотрят

WBO назначила повторный медосмотр и в итоге приняла официальное решение о предоставлении 90-дневной паузы. После этого Усик будет обязан возобновить переговоры о следующем бою.

WBO разрешила Паркеру провести добровольную защиту в промежутке отсрочки. Боксер уже согласовал соперника — 25 октября в Лондоне он встретится с британцем Фабио Уордли. Победитель этого боя станет обязательным претендентом на встречу с Усиком.

Напомним, 24 июля WBO постановила, чтобы Усик начал переговоры с обязательным претендентом Джозефом Паркером из Новой Зеландии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.