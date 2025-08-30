Всемирная боксерская организация (WBO) приказала абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику предоставить обновленный медицинский отчет.

Об этом пишет издание Boxing Scene.

WBO запросила у Усика обновленный медицинский отчет

Как пишет издание, это произошло после появления в социальных сетях вирусного видео, на котором Усик зажигательно танцует под песню Нади Дорофеевой, а также видео, где он играет в футбол.

В видео, опубликованном в Instagram несколько дней назад, с благотворительного ужина, организованного Усиком и его женой Екатериной, боксер энергично танцует рядом с Дорофеевой.

Ранее Усик попросил отсрочку переговоров с обязательным претендентом на пояс WBO Джозефом Паркером из-за проблем со спиной.

После указанных видео WBO хочет, чтобы Усик провел повторное обследование до понедельника.

В письме, которое просмотрели журналисты BoxingScene, председатель комитета WBO Луис Батиста Салас написал адвокату Усика Джону Хорневеру.

В нем говорится, что “медицинский прогноз должен быть подробным и исчерпывающим, а также должен подтверждать для WBO текущее состояние здоровья Усика, приблизительный срок выздоровления и любые другие медицинские показатели, которые считаются уместными”.

Отмечается, что невыполнение этого требования не оставит комитету WBO другого выбора, как “принять соответствующие меры в соответствии с правилами и положениями WBO”.

24 июля WBO постановил, чтобы Усик начал переговоры с обязательным претендентом Джозефом Паркером из Новой Зеландии.

Сторонам дали 30 дней на достижение соглашения. Усик сообщил 7 августа, что проходит медицинское обследование из-за предыдущих травм.

Команда украинца попросила отсрочку переговоров на 90 дней, на что WBO, по информации источника издания, была готова согласиться.

