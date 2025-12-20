Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола в 6 раунде: как прошел бой
- Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола в шестом раунде поединка, который был рассчитан на восемь раундов.
- Двукратный чемпион мира в тяжелом весе из Великобритании Энтони Джошуа теперь будет стремиться к бою с Тайсоном Фьюри.
Британскому тяжеловесу Энтони Джошуа понадобилось шесть раундов, чтобы нокаутировать новичка в боксе американца Джейка Пола, который большую часть поединка провел в режиме выживания.
Об этом сообщает BBC Sport.
Поединок ночью 20 декабря в Майами был рассчитан на восемь раундов.
Бой Энтони Джошуа – Джейк Пол
36-летний Джошуа выглядел все более разочарованным, поскольку Пол отказывался вступать в бой, танцуя на ринге. И все же Джошуа дважды нокаутировал Пола в пятом раунде.
В шестом раунде Пол снова получил мощный удар правой рукой от Джошуа и американец снова упал. Но после покинул ринг, правда, без посторонней помощи.
Джошуа одержал 29 победу в своей профессиональной карьере в 33 поединках и теперь его может ждать настоящее испытание — долгожданный поединок с Тайсоном Фьюри в следующем году.
Что касается 28-летнего Джейка Пола, то он смог нанести несколько ударов Джошуа.
Джошуа первым вышел на ринг, его лицо было суровым. Выход Пола на ринг вызвал удивление, поскольку его сопровождал рэпер 6ix9ine, противоречивая фигура с криминальным прошлым и тюремным сроком.
Когда прозвучал гонг о начале боя, Пол кружил по рингу, а Джошуа преследовал его, пытаясь нанести тяжелые удары, но его руки разрезали только воздух. Это вызвало вздохи среди зрителей.
В четвертом раунде Пол все-таки нанес удар правой рукой, но Джошуа этого почти не почувствовал.
Пятый раунд принес то, чего зрители очень ждали — правый хук зацепил плечо Пола и отправил его на полотно. Пол поднялся, но тяжело дышал.
Еще один сильный удар правой в шестом раунде снова отправил Пола в нокаут.
Пол проводил свой 14-й профессиональный поединок, одолев в предыдущих двух боях бывших чемпионов мира Хулио Сезара Чавеса и 58-летнего Майка Тайсона.
После боя Джошуа сказал: Это не было лучшее выступление. Целью было вывести Джейка Пола из строя и причинить ему боль… Джейк Пол сегодня справился очень хорошо. Я хочу отдать ему должное, он поднимался снова и снова.
Пол заявил, что, несмотря на поражение, он все еще может достичь успеха на высшем уровне в боксе.
— Я чувствую себя хорошо, это было весело, я люблю этот вид спорта. Энтони — отличный боец, и я проиграл, но в этом и заключается суть этого вида спорта. Я уже достиг успеха во всех сферах жизни. Этот вид спорта очень мне помог, — сказал Джейк Пол и отметил, что Джошуа бьет очень сильно.
А еще он заявил, что вернется и когда-нибудь завоюет чемпионский пояс.