Британскому тяжеловесу Энтони Джошуа понадобилось шесть раундов, чтобы нокаутировать новичка в боксе американца Джейка Пола, который большую часть поединка провел в режиме выживания.

Об этом сообщает BBC Sport.

Поединок ночью 20 декабря в Майами был рассчитан на восемь раундов.

Сейчас смотрят

Бой Энтони Джошуа – Джейк Пол

36-летний Джошуа выглядел все более разочарованным, поскольку Пол отказывался вступать в бой, танцуя на ринге. И все же Джошуа дважды нокаутировал Пола в пятом раунде.

В шестом раунде Пол снова получил мощный удар правой рукой от Джошуа и американец снова упал. Но после покинул ринг, правда, без посторонней помощи.

Джошуа одержал 29 победу в своей профессиональной карьере в 33 поединках и теперь его может ждать настоящее испытание — долгожданный поединок с Тайсоном Фьюри в следующем году.

Что касается 28-летнего Джейка Пола, то он смог нанести несколько ударов Джошуа.

Anthony Joshua knocks out Jake Paul in the 6th #JakeJoshua pic.twitter.com/RZPGtBh38w — MVP — Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) December 20, 2025

Джошуа первым вышел на ринг, его лицо было суровым. Выход Пола на ринг вызвал удивление, поскольку его сопровождал рэпер 6ix9ine, противоречивая фигура с криминальным прошлым и тюремным сроком.

Когда прозвучал гонг о начале боя, Пол кружил по рингу, а Джошуа преследовал его, пытаясь нанести тяжелые удары, но его руки разрезали только воздух. Это вызвало вздохи среди зрителей.

В четвертом раунде Пол все-таки нанес удар правой рукой, но Джошуа этого почти не почувствовал.

Пятый раунд принес то, чего зрители очень ждали — правый хук зацепил плечо Пола и отправил его на полотно. Пол поднялся, но тяжело дышал.

Еще один сильный удар правой в шестом раунде снова отправил Пола в нокаут.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Netflix US (@netflix)

Пол проводил свой 14-й профессиональный поединок, одолев в предыдущих двух боях бывших чемпионов мира Хулио Сезара Чавеса и 58-летнего Майка Тайсона.

После боя Джошуа сказал: Это не было лучшее выступление. Целью было вывести Джейка Пола из строя и причинить ему боль… Джейк Пол сегодня справился очень хорошо. Я хочу отдать ему должное, он поднимался снова и снова.

Пол заявил, что, несмотря на поражение, он все еще может достичь успеха на высшем уровне в боксе.

— Я чувствую себя хорошо, это было весело, я люблю этот вид спорта. Энтони — отличный боец, и я проиграл, но в этом и заключается суть этого вида спорта. Я уже достиг успеха во всех сферах жизни. Этот вид спорта очень мне помог, — сказал Джейк Пол и отметил, что Джошуа бьет очень сильно.

А еще он заявил, что вернется и когда-нибудь завоюет чемпионский пояс.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.