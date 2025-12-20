Британському важковаговику Ентоні Джошуа знадобилося шість раундів, щоб нокаутувати новачка в боксі американця Джейка Пола, який більшу частину поєдинку провів у режимі виживання.

Про це повідомляє BBC Sport.

Поєдинок вночі 20 грудня в Маямі був розрахований на вісім раундів.

Бій Ентоні Джошуа – Джейк Пол

Джошуа мав дедалі більш розчарований вигляд, оскільки Пол відмовлявся вступати в бій, танцюючи на ринзі. Та все ж Джошуа двічі нокаутував Пола у п’ятому раунді.

У шостому раунді Полу знову дістався потужний удар правою рукою від Джошуа і американець знову впав. Та після полишив ринг, щоправда, без сторонньої допомоги.

Джошуа здобув 29 перемогу у своїй професійній кар’єрі в 33 поєдинках і тепер його може чекати справжнє випробування — довгоочікуваний поєдинок з Тайсоном Ф’юрі наступного року.

Щодо 28-річного Джейка Пола, то він зміг завдати кілька ударів Джошуа.

Джошуа першим вийшов на ринг, його обличчя був суворим. Вихід Пола на ринг викликав подив, оскільки його супроводжував репер 6ix9ine, суперечлива фігура з кримінальним минулим і тюремним терміном.

Коли пролунав гонг про початок бою, Пол кружляв рингом, а Джошуа переслідував його, намагаючись завдати важких ударів, але його руки розрізали лише повітря. Це викликало зітхання серед глядачів.

У четвертому раунді Пол все-таки завдав удару правою рукою, але Джошуа цього майже не відчув.

П’ятий раунд приніс те, чого глядачі дуже чекали — правий хук зачепив плече Пола і відправив його на полотно. Пол підвівся, але важко дихав.

Ще один сильний удар правою в шостому раунді знову відправив Пола у нокаут.

