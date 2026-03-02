Боксер Александр Усик сообщил, что в будущем хочет “поработать на государство”, однако не намерен занимать должность ниже президентского уровня.

Об этом он рассказал в интервью Андрею Беднякову.

Александр Усик планирует идти в президенты

На вопрос блогера о спортивных планах Усик ответил, что собирается продолжать выступления на профессиональном ринге еще несколько лет, а впоследствии планирует посвятить себя государственной службе.

Когда ведущий поинтересовался возможностью занимать должность мэра Конотопа, боксер иронично ответил, что таких планов у него нет.

— Смотри, я ниже президента никуда не собираюсь уходить, — заявил боксер.

Напомним, 23 мая в египетском городе Гиза украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик встретится в поединке с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Последний раз Усик выходил на ринг в июле 2025 года. Тогда он победил британца Даниэля Дюбуа в объединительном поединке и во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира по боксу.

26 декабря 2025 года Усик возглавил рейтинг сильнейших боксеров мира независимо от веса.

Александр Усик остается непобедимым на профессиональном ринге. На его счету 24 победы, из которых 15 — нокаутом.

В супертяжелом весе украинец одержал восемь победных поединков.

