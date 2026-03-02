Усик не розглядає для себе посаду нижче президента України
- Олександр Усик заявив, що після завершення спортивної кар’єри планує піти на державну службу.
- Боксер наголосив, що не має наміру обіймати посаду нижче за президентську.
Боксер Олександр Усик повідомив, що в майбутньому хоче “попрацювати на державу”, проте не має наміру обіймати посаду нижче президентського рівня.
Про це він розповів в інтерв’ю Андрію Бєднякову.
Олександр Усик планує йти в президенти
На питання блогера про спортивні плани Усик відповів, що збирається продовжувати виступи на професійному рингу ще кілька років, а згодом планує присвятити себе державній службі.
Коли ведучий поцікавився можливістю обіймати посаду мера Конотопа, боксер іронічно відповів, що немає таких планів.
– Дивись, я нижче президента не збираюся нікуди йти, – заявив боксер.
Нагадаємо, 23 травня в єгипетському місті Гіза український чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик зустрінеться у поєдинку з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.
Останній раз Усик виходив у ринг у липні 2025 року. Тоді він переміг британця Даніеля Дюбуа в об’єднавчому поєдинку та вдруге у кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу з боксу.
26 грудня 2025 року Усик очолив рейтинг найсильніших боксерів світу незалежно від ваги.
Олександр Усик залишається непереможеним на професійному ринзі. На його рахунку 24 перемоги, з яких 15 – нокаутом.
У надважкій вазі українець здобув вісім виграшних поєдинків.