Боксер Олександр Усик повідомив, що в майбутньому хоче “попрацювати на державу”, проте не має наміру обіймати посаду нижче президентського рівня.

Про це він розповів в інтерв’ю Андрію Бєднякову.

Олександр Усик планує йти в президенти

На питання блогера про спортивні плани Усик відповів, що збирається продовжувати виступи на професійному рингу ще кілька років, а згодом планує присвятити себе державній службі.

Коли ведучий поцікавився можливістю обіймати посаду мера Конотопа, боксер іронічно відповів, що немає таких планів.

– Дивись, я нижче президента не збираюся нікуди йти, – заявив боксер.

Нагадаємо, 23 травня в єгипетському місті Гіза український чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик зустрінеться у поєдинку з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Останній раз Усик виходив у ринг у липні 2025 року. Тоді він переміг британця Даніеля Дюбуа в об’єднавчому поєдинку та вдруге у кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу з боксу.

26 грудня 2025 року Усик очолив рейтинг найсильніших боксерів світу незалежно від ваги.

Олександр Усик залишається непереможеним на професійному ринзі. На його рахунку 24 перемоги, з яких 15 – нокаутом.

У надважкій вазі українець здобув вісім виграшних поєдинків.

