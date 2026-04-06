Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о совместных тренировках с чемпионом мира Александром Усиком.

Об этом он сообщил в интервью MF PRO и Radio Rahim.

Джошуа о тренировках с Усиком

По словам британца, во время тренировок с Усиком они не пытаются соперничать друг с другом, а вкладывают энергию в подготовку и помогают друг другу.

– Он дважды меня побеждал. Я был бы дураком, если бы сказал, что я лучше него. Я, безусловно, мог бы выиграть бой в будущем, но пока он лучше меня. Я не могу не отдать ему должное, – сказал Энтони.

На вопрос, что заставило его поставить скромность на первое место и пойти тренироваться с человеком, который нанес ему два поражения.

– В нашем спорте это… Я ничего не имею против Усика, но мы просто соревнуемся друг с другом, а я очень, очень конкурентный человек. Поэтому, отбросив это, мы решили направить нашу энергию на тренировки и помощь друг другу в зале, действительно.

Поэтому даже просто находясь… Например, он не бьет по мешку, когда бью я, или наоборот. Но просто находясь в этой среде, где двое трудолюбивых парней, ты, по сути, питаешься этой энергией, – добавил боксер.

В марте Энтони Джошуа по приглашению Усика впервые посетил Украину. Он побывал в Киеве, посетил турнир, организованный промоушеном Александра, и осмотрел несколько достопримечательностей.

Усик и Джошуа дважды сражались на профессиональном ринге. В сентябре 2021 года Александр победил Энтони в Лондоне и впервые стал чемпионом мира в супертяжелом весе. После этого Усик одолел его в реванше в августе 2022 года.

