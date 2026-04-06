Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа розповів про спільні тренування з чемпіоном світу Олександром Усиком.

Про це він сказав у коментарі MF PRO і Radio Rahim.

Джошуа про тренування з Усиком

За словами британця, під час тренувань з Усиком вони не намагаються конкурувати між собою, а вкладають енергію у підготовку та допомагають один одному.

– Він двічі мене переміг. Я був би дурнем, якби сказав, що я кращий за нього. Я, безумовно, міг би виграти бій у майбутньому, але наразі він кращий за мене. Я не можу не віддати йому належне, – сказав Ентоні.

На запитання, що змусило його поставити скромність на перше місце та піти тренуватися з людиною, яка завдала йому двох поразок.

– У нашому спорті це… Я не маю нічого проти Усика, але ми просто змагаємося один з одним, а я дуже, дуже конкурентна людина. Тож, відкинувши це, ми вирішили спрямувати нашу енергію на тренування та допомогу один одному в залі, справді.

Тож навіть просто перебуваючи… Наприклад, він не б’є по мішку, коли б’ю я, або навпаки. Але просто перебуваючи в цьому середовищі, де двоє працьовитих хлопців, ти, по суті, живишся цією енергією, – додав боксер.

У березні Ентоні Джошуа на запрошення Усика вперше відвідав Україну. Він побував у Києві, відвідав турнір, організований промоушном Олександра та відвідав кілька пам’яток.

Усик і Джошуа двічі билися на професійному рівні. У вересні 2021 року Олександр переміг Ентоні у Лондоні та вперше став чемпіоном світу в суперважкій вазі. Після цього Усик здолав його у бою-реванші в серпні 2022 року.

