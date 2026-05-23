Александр Усик победил голландца Рико Верховена в Гизе в ходе боксерского вечера и защитил пояс WBC в супертяжелом весе.

Бой Усик — Верховен завершился в 11-м раунде техническим нокаутом.

Усик — Верховен: обзор боя

Верховен активнее стартовал с первого раунда. В третьем соперники обменялись ударами, и голландец провел острую атаку. Усик сумел перехватить инициативу в четвертом раунде: он попадал апперкотами и сериями ударов. В то же время Верховен ответил опасным правым ударом.

Во второй половине боя Верховен не сбавлял темпа. В девятом раунде Усик оказался у канатов под давлением соперника.

В конце десятого раунда боксеры устроили обмен ударами.

В 11-м раунде Усик отправил соперника в нокдаун после того, как Верховен пропустил прямой удар. После отсчета бой продолжили, но Александр еще одной комбинацией одержал досрочную победу.

На кону боя Усик – Верховен стояли пояса WBC и The Ring, которые украинец успешно отстоял. Также он владеет титулами чемпиона мира по версиям WBA и IBF.

Победа над Верховеном стала 25-й в профессиональной карьере Усика. Также это его шестая подряд успешная защита чемпионских титулов в супертяжелом весе.

