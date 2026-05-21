Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик рассказал, сколько еще боев он планирует провести, прежде чем завершит боксёрскую карьеру.

Его слова из интервью DAZN приводит Boxingscene.com.

Усик о завершении карьеры

По словам чемпиона мира, прежде чем повесить перчатки на гвоздь, он планирует провести три поединка, включая предстоящее противостояние с голландцем Рико Верховеном.

– Три боя (включая Верховена, – Ред.) и карьера закончена. Это не стопроцентно, но когда я скажу, что завершил карьеру, я не вернусь, – сказал Усик.

Шесть последних боев Усика были против британских боксеров – против Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа. Против всех троих он провел по два поединка.

Эта серия позволила ему дважды объединить все главные пояса и стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Напомним, в субботу, 23 мая, 39-летний Усик проведет бой против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Вечер бокса запланирован в Египте на фоне пирамид Гизы. На кону будет стоять чемпионский пояс WBC, которым владеет украинец.

В андеркарде боя Усик — Верховен запланировано девять поединков.

Пресс-конференция и очередная дуэль взглядов Усика и Верховена состоятся в четверг, 21 мая.

