Усик рассказал, сколько боев он проведет до завершения карьеры
- Александр Усик планирует провести еще три боя до завершения карьеры.
- В список будущих поединков входит бой против Рико Верховена в Египте.
- Усик заявил, что после официального завершения карьеры в бокс больше не вернётся.
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик рассказал, сколько еще боев он планирует провести, прежде чем завершит боксёрскую карьеру.
Его слова из интервью DAZN приводит Boxingscene.com.
Усик о завершении карьеры
По словам чемпиона мира, прежде чем повесить перчатки на гвоздь, он планирует провести три поединка, включая предстоящее противостояние с голландцем Рико Верховеном.
– Три боя (включая Верховена, – Ред.) и карьера закончена. Это не стопроцентно, но когда я скажу, что завершил карьеру, я не вернусь, – сказал Усик.
Шесть последних боев Усика были против британских боксеров – против Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа. Против всех троих он провел по два поединка.
Эта серия позволила ему дважды объединить все главные пояса и стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Напомним, в субботу, 23 мая, 39-летний Усик проведет бой против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Вечер бокса запланирован в Египте на фоне пирамид Гизы. На кону будет стоять чемпионский пояс WBC, которым владеет украинец.
В андеркарде боя Усик — Верховен запланировано девять поединков.
Пресс-конференция и очередная дуэль взглядов Усика и Верховена состоятся в четверг, 21 мая.