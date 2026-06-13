Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Про зустріч повідомила помічниця президента США та радниця з комунікацій Марго Мартін у соцмережі X.

Зустріч Усика з Трампом: що відомо

У четвер, 12 червня, Марго Мартін опублікувала фотографію з Овального кабінету, на якій Дональд Трамп позує разом із українським боксером Олександром Усиком.

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У дописі вона написала:

— Президент Дональд Трамп в Овальному кабінеті з чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком.

Інших пояснень чи подробиць Білий дім не оприлюднив.

Сам Усик також поки не коментував зміст зустрічі та не пояснював мету свого візиту.

Однак перед цим український боксер повідомив про ще одну знакову подію під час перебування у США — відвідання Пентагону.

— Вперше відвідую Пентагон. Важко передати емоції словами — масштаби справді вражають, — написав спортсмен у соцмережах.

Що відомо про турнір UFC біля Білого дому

Зустріч Усика і Трампа відбулася за два дні до проведення турніру UFC Freedom 250, який запланований на 14 червня на території Білого дому.

Для проведення поєдинків на південній галявині встановили спеціальну арену з восьмигранним рингом діаметром дев’ять метрів та навісною конструкцією з освітленням і великими екранами.

За даними організаторів, подію приурочили до 80-річчя Дональда Трампа та святкових заходів, пов’язаних із 250-річчям незалежності США.

Очікується, що безпосередньо біля Білого дому поєдинки зможуть подивитися близько 4,3 тис. людей, а ще десятки тисяч — у фан-зоні поруч.

Також держсекретар США Марко Рубіо раніше підтвердив партнерську угоду між американською владою та UFC щодо міжнародного просування змішаних єдиноборств.

Фото: Марго Мартін

Источник : AP

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