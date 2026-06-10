Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик вошел в список 100 самых влиятельных людей в спорте 2026 года по версии журнала Time. Украинец оказался в категории Лидеры.

Об этом говорится на сайте издания.

Усик в списке Time

Александр Усик – единственный украинец в списке 100 самых влиятельных людей в спорте 2026 года по версии Time. Однако в рейтинг вошла американская паралимпийка украинского происхождения Оксана Мастерс.

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В категории Лидеры также представлены, в частности, гонщик Формулы-1 Кими Антонелли, баскетболист Стефен Карри, принц Гарри, президент UFC Дайна Уайт и президент ФИФА Джанни Инфантино.

Издание называет Усика одним из лучших боксеров своего поколения, который дважды победил своих самых известных соперников – Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. А после победы над Рико Верховеном улучшил свой рекорд до 25-0.

– В начале войны он взял в руки оружие, присоединившись к батальону территориальной обороны в Киеве. Его фонд помог приобрести военную технику и средства связи, а также доставить гуманитарную помощь. Кроме того, он выделил средства на восстановление жилого дома в Украине и обеспечение больниц генераторами, – пишет о Усике Time.

Помимо категории Лидеры, рейтинг TIME100 Sports состоит еще из трех групп – Кумиры, Титаны и Новаторы.

В сотне рейтинга в различных категориях — Леброн Джеймс, Лионель Месси, Эйлин Гу, Янник Синнер, Карлос Алькарас, Ландо Норрис, Арман Дюплантис, Виктор Вембаньяма, Айтана Бонмати, Криштиану Роналду и другие известные спортсмены.

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