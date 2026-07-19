Последний бой Усика в карьере: украинец выбирает между двумя кандидатами
- Украинский боксер Александр Усик заявил, что проведет свой прощальный поединок в карьере против соперника с громким именем.
- Вероятнейшим кандидатом на этот бой считают американца Деонтея Уайлдера, переговоры с командой которого продолжаются.
Украинский боксер Александр Усик заявил, что его последним соперником должен стать боксер с громким именем.
Об этом Александр Усик сказал в комментарии FightHype.
Усик о своем последнем сопернике
– На что я сейчас обращаю вниманиеи? На громкое имя. К тому же, теперь у нас есть Zuffa. Возможно, Дэйна Уайт и его досточтимость сделают мне предложение. Почему бы и нет? Мой последний танец состоится в США, может быть, на стадионе в Нью-Йорке. Это будет громкое имя, – сказал он.
Среди возможных кандидатов на бой с Усиком рассматривают Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Ожидается, что он состоится в конце этого года или уже в начале следующего года.
По словам Усика, это станет его последним сражением в спортивной карьере.
Ранее украинского боксера обязали защищать пояс WBC в поединке с Агитом Кабаелом, но Усик избрал другой путь и освободил все свои титулы. Кто именно выйдет против него в ринг следующим – пока тайна, но вероятным кандидатом называют Уайлдера.
Еще в начале июля сообщалось, что команда Усика ведет переговоры о возможном прощальном бое с американцем Деонтеем Уайлдером. Отмечалось, что менеджеры американского боксера подтвердили готовность принять этот вызов.