Украинский боксер Александр Усик заявил, что его последним соперником должен стать боксер с громким именем.

Об этом Александр Усик сказал в комментарии FightHype.

Усик о своем последнем сопернике

– На что я сейчас обращаю вниманиеи? На громкое имя. К тому же, теперь у нас есть Zuffa. Возможно, Дэйна Уайт и его досточтимость сделают мне предложение. Почему бы и нет? Мой последний танец состоится в США, может быть, на стадионе в Нью-Йорке. Это будет громкое имя, – сказал он.

Среди возможных кандидатов на бой с Усиком рассматривают Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Ожидается, что он состоится в конце этого года или уже в начале следующего года.

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По словам Усика, это станет его последним сражением в спортивной карьере.

Ранее украинского боксера обязали защищать пояс WBC в поединке с Агитом Кабаелом, но Усик избрал другой путь и освободил все свои титулы. Кто именно выйдет против него в ринг следующим – пока тайна, но вероятным кандидатом называют Уайлдера.

Еще в начале июля сообщалось, что команда Усика ведет переговоры о возможном прощальном бое с американцем Деонтеем Уайлдером. Отмечалось, что менеджеры американского боксера подтвердили готовность принять этот вызов.

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