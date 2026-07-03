Команда украинского боксера Александра Усика ведет переговоры о возможном прощальном бое с американцем Деонтеем Уайлдером.

Об этом сообщает BBC.

Команда Усика ведет переговоры по бою с Уайлдером

Александр Усик, недавно оставивший титулы в тяжелом весе, заявил, что не завершает спортивную карьеру и планирует провести последний бой.

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По словам представителей команды Усика, именно Уайлдер рассматривается как один из вариантов для прощального поединка.

– Усик уже заявил, что видит Деонтея Уайлдера своим соперником. Это матч со значительным потенциалом спортивной, медийной и международной точки зрения, – сказал директор команды Усика Сергей Лапин.

Американский боксер Деонтей Уайлдер – это бывший чемпион WBC и известный нокаутер, который большинство побед одержал досрочно. В его команде подтверждают готовность рассмотреть такое предложение.

– Если Деонтею предложат бой с Усиком, он согласится, – заявила менеджер американского боксера Шелли Финкель.

Поединок может пройти в США под эгидой проекта Zuffa Boxing. По словам Лапина, продолжаются переговоры на самом высоком уровне, а на этом этапе пока не подписаны никакие соглашения.

Окончательную структуру планируют определить на основе того, что лучше отвечает интересам боя, бойцов и общего масштаба проекта.

В конце июня бывший абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик принял решение сделать вакантными все свои чемпионские титулы. В то же время украинский боксер утверждает, что не планирует завершать спортивную карьеру.

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