Український боксер Олександр Усик заявив, що його останнім суперником має стати боксер із гучним ім’ям.

Про це Олександр Усик сказав у коментарі FightHype.

Усик про свого останнього суперника

– На що я зараз зважаю? На гучне ім’я. До того ж, тепер у нас є Zuffa. Можливо, Дейна Вайт і його високоповажність зроблять мені пропозицію. Чому б і ні? Мій останній танець відбудеться в США, можливо, на стадіоні в Нью-Йорку. Це буде гучне ім’я, – сказав він.

Серед можливих кандидатів на бій з Усиком розглядають Деонтея Вайлдера та Тайсона Ф’юрі. Очікується, що він відбудеться наприкінці цього року або вже на початку наступного.

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За словами Усика, це стане його останнім боєм у спортивній кар’єрі.

Раніше українського боксера зобов’язали захищати пояс WBC у поєдинку з Агітом Кабаєлом, але Усик обрав інший шлях і звільнив усі свої титули. Хто саме вийде проти нього в ринг наступним – поки таємниця, але найімовірнішим кандидатом називають Вайлдера.

Ще на початку липня повідомлялося, що команда Усика веде переговори про можливий прощальний бій з американцем Деонтеєм Вайлдером. Зазначалося, що менеджери американського боксера вже підтвердили готовність прийняти цей виклик.

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