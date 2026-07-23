Букмекеры принимают ставки на бой в супертяжелом весе, который состоится 25 июля в Рияде (Саудовская Аравия) между бывшим чемпионом мира, британцем Энтони Джошуа и албанцем Кристианом Пренга.

По мнению букмекеров, фаворитом поединка является британский боксер.

Прогноз на бой Джошуа – Пренга

Ставки на победу Джошуа принимаются с коэффициентом 1.03, тогда как успех албанца оценивается коэффициентом 11.37. На ничью дают 28.00.

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На победу Джошуа нокаутом предлагают коэффициент 1.11, на победу Пренги – 13.00. Вероятность победы британца по очкам – 8.50, а албанца – 20.00.

Начало боя Энтони Джошуа – Кристиан Пренга запланировано ориентировочно на 23:55 по киевскому времени.

36-летний Джошуа за свою профессиональную карьеру одержал 29 побед, из которых 26 нокаутом. Также британец потерпел четыре поражения, два из которых от Александра Усика.

35-летний Пренга провел в профессиональном боксе 21 поединок, одержав 20 побед (все – нокаутом). В пассиве у албанца одно поражение.

Бой против албанца должен стать промежуточным для Джошуа перед поединком против своего соотечественника Тайсона Фьюри.

Последний раз Джошуа выходил на ринг в декабре прошлого года, когда нокаутировал блогера Джейка Пола. К бою его готовил украинский тренер Егор Голуб.

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