Британский боксер Тайсон Фьюри ищет соперника на ноябрь 2026 года и предлагает Александру Усику устроить трилогию.

По словам Фьюри, его бой с соотечественником Энтони Джошуа находится на грани срыва.

Фьюри вновь обратился к Усику

Из-за задержки с анонсом боя с Джошуа Фьюри заявил в соцсетях, что тот уклоняется от поединка, и сразу же предложил Усику третий бой.

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– Это заставит меня драться только с Александром Усиком. Александр, ты его (Джошуа, – Ред.) тренер и его сенсей, и ты знаешь, что он слабодушен… и что он никогда не будет драться с Цыганским королем, на что ты решился дважды, – заявил Тайсон.

Усик, который дважды побеждал Фьюри по решению судей и завоевал статус двукратного абсолютного чемпиона мира, в настоящее время также входит в тренерский штаб Энтони Джошуа.

Британец предложил Усику устроить трилогию уже в ноябре этого года и призвал украинца дать четкий ответ по поводу боя.

– В прошлый раз ты выиграл по решению судей, честь тебе, удачи тебе. Давай повторим это. Давай проведем реванш в ноябре. Мяч теперь на твоей стороне, Александр. Ты хочешь драться со мной в этом году, в 2026-м, или ты решил завершить карьеру? Дай мне знать, потому что я сейчас ищу нового соперника, – добавил Фьюри.

Переговоры между командами Фьюри и Джошуа по поводу ноябрьского боя зашли в тупик из-за споров о месте проведения и финансах.

Промоутерская компания Sela и стриминговый сервис Netflix настаивают на проведении боя в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке с прицелом на рынок США, тогда как промоутер Джошуа Эдди Гирн настаивает на лондонском Уэмбли. В настоящее время переговоры саудовцев с мэрией Лондона по поводу арены зашли в тупик.

Команда Усика пока не прокомментировала призыв Фьюри. Однако, директор Сергей Лапин ранее допускал возможность трилогии в качестве варианта после поединка украинца с Деонтеем Уайлдером.

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