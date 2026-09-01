Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик проведет следующий бой против американца Деонтея Уайлдера.

Об этом сообщает Ring Magazine со ссылкой на слова директора команды украинца Сергея Лапина.

Усик проведет бой с Уайлдером

По словам Лапина, потенциальный бой Усик – Уайлдер может состояться в Соединенных Штатах Америки в марте 2027 года.

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40-летний Деонтей Уайлдер – бывший обладатель пояса WBC в супертяжелом весе.

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Последний раз Усик выходил на ринг в мае 2026 года, когда победил нидерландца Рико Верховена. После этого Александр принял решение освободить пояса WBC, WBA и IBF.

В июле BBC сообщило, что украинец ведет переговоры с организацией Zuffa Boxing относительно боя с Уайлдером. После этого Александр сообщил, что его команда рассматривает несколько вариантов следующего боя.

Поединок между Усиком и Уайлдером может стать последним в карьере украинца. Боксер заявлял, что хочет провести свой “последний танец” в боксе после освобождения поясов.

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