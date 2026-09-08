Британський боксер Тайсон Ф’юрі підшукує суперника на листопад 2026-го та пропонує Олександру Усику влаштувати трилогію.

За словами Ф’юрі, його бій із земляком Ентоні Джошуа – на межі зриву.

Ф’юрі знову звернувся до Усика

Через затримку з анонсом бою з Джошуа, Ф’юрі заявив у соцмережах, що той ухиляється від поєдинку, і одразу ж запропонував Усику третій бій.

Зараз дивляться

– Це змусить мене битися лише з Олександром Усиком. Олександре, ти його (Джошуа, – Ред.) тренер і його сенсей, і ти знаєш, що він слабкодухий… і що він ніколи не битиметься з Циганським королем, на що ти наважився двічі, – заявив Тайсон.

Усик, який двічі переміг Ф’юрі рішенням суддів і здобув статус дворазового абсолютного чемпіона світу, наразі також входить до тренувального штабу Ентоні Джошуа.

Британець запропонував Усику влаштувати трилогію вже цього листопада та закликав українця дати чітку відповідь щодо бою.

– Минулого разу ти виграв за рішенням суддів, честь тобі, удачі тобі. Давай повторимо це. Давай проведемо реванш у листопаді. М’яч тепер на твоєму боці, Олександре. Ти хочеш битися зі мною цього року, у 2026-му, чи ти вирішив завершити кар’єру? Дай мені знати, бо я зараз шукаю нового суперника, – додав Ф’юрі.

Переговори між командами Ф’юрі та Джошуа щодо листопадового бою зайшли в кут через суперечки про локацію та фінанси.

Промоутерська компанія Sela й стримінговий сервіс Netflix тиснуть за Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку задля ринку США, тоді як промоутер Джошуа Едді Гірн наполягає на лондонському Вемблі. Наразі діалог саудитів із мерією Лондона щодо арени застопорився.

Команда Усика заклик Ф’юрі поки не коментувала. Утім, директор Сергій Лапін раніше припускав трилогію як варіант після поєдинку українця з Деонтеєм Вайлдером.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.