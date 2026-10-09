Колишні чемпіони світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі та Ентоні Джошуа зустрінуться на ринзі в грудні після років очікування цього поєдинку.

Тривалий час боксери не могли дійти згоди про бій. Вони обидва мали чемпіонські пояси, але програли їх у поєдинках проти українця Олександра Усика.

Факти ICTV розповідають, коли бій Ф’юрі – Джошуа та де відбудеться.

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Ф’юрі – Джошуа: дата бою та місце

Бій Ф’юрі – Джошуа запланований на 11 грудня 2027 року. Бій має відбутися на стадіоні Принсіпаліті, відомий як стадіон Міленіум, в Кардіффі (Уельс, Велика Британія).

Вихід Ф’юрі та Джошуа на ринг у головному бою вечора боксу очікується о 1:00 ночі за місцевим часом в ніч на 12 грудня (3:00 ночі за київським часом).

Передбачалося, що арена, де відбудеться поєдинок, буде відкрита до 03:30 за місцевим часом. Час проведення головного бою обрали з урахуванням інтересів ринку США.

За даними Sky Sports, поєдинку передує музичне шоу, але імені зірки ще не оголошено. Видання зазначило, що це буде не Дуа Ліпа.

Повідомлялося, що WBA виставить на бій Ф’юрі – Джошуа титул чемпіона світу в надважкій вазі – пояс, який звільнив Олександр Усик, – попри те, що організація має “регулярного” чемпіона Мурата Гассієва.

Також відомо, що команди боксерів досягли угоди на один бій, і що у контракті немає пункту про реванш.

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