Український боксер Олександр Усик планує провести два поєдинки протягом 2027 року.

Про це повідомив інсайдер Ring Magazine Майк Коппінджер.

Усик планує провести два бої

За даними інсайдера, у 2027 році Олександр Усик має намір вийти на ринг двічі.

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Серед потенційних опонентів українця Коппінджер називає кандидатури Давіда Бенавідеса та Тайсон Ф’юрі, з яким може відбутися трилогія, але результат залежатиме від бою британця проти його земляка Ентоні Джошуа.

Наприкінці червня Усик звільнив усі чемпіонські пояси у надважкій вазі. За його словами, після другого завоювання звання абсолютного чемпіона він більше не відчував необхідності утримувати всі титули.

Водночас Усик наголосив, що це не означає завершення кар’єри.

Раніше повідомлялося про можливий бій Усика проти ексчемпіона світу Діонтея Вайлдера, який планували провести у березні 2027 року. Усик називав його як суперника, з яким хоче провести “останній танець”. Проте сторони не змогли узгодити певні умови.

А ось Ф’юрі заявляв про бажання провести третій бій з Усиком після поєдинку проти Ентоні Джошуа, який відбудеться у межах вечора боксу в Кардіффі 11 грудня.

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