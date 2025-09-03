Киевское Динамо объявило о трансфере румынского форварда Владислава Бленуце, который выступал за клуб Крайова.

Динамо подписало Бленуце

Соглашение киевского клуба с 23-летним Владиславом Бленуце рассчитано на пять лет.

По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила €2 млн. В то же время румынское издание ProSport пишет, что киевляне прописали клаусулу в размере €50 млн.

Также журналисты пишут, что в течение первого года его месячная зарплата составит €30 тыс.

Что известно о Владиславе Бленуце

Владислав Бленуце делал первые шаги в футболе в юношеских академиях Чехии, Молдовы и Румынии.

В 2019 году он перешел в молодежную команду итальянской Пескары, где в декабре 2020-го дебютировал в Серии B и в общей сложности отыграл шесть матчей.

В сентябре 2022 года форварда арендовала Крайова, а после завершения сезона клуб выкупил его контракт за €250 тыс.

В сезоне 2024/2025 годов Бленуце на правах аренды защищал цвета Университатя Клуж, сыграв 37 матчей и отличившись 12 голами.

На международной арене он сначала выступал за юношеские и молодежные сборные Молдовы, а с 2023 года начал представлять Румынию, где уже провел несколько матчей в составах U-20 и U-21.

