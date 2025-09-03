Київське Динамо оголосило про трансфер румунського форварда Владіслава Бленуце, який виступав за клуб Крайова.

Про це повідомляється на офіційному сайті біло-синіх.

Динамо підписало Бленуце

Угода київського клубу із 23-річним Владіславом Бленуце розрахована на п’ять років.

За даними порталу Transfermarkt, сума трансферу склала €2 млн. Водночас, румунське видання ProSport пише, що кияни прописали клаусулу у розмірі €50 млн.

Також журналісти пишуть, що протягом першого року його місячна зарплата складатиме €30 тис.

Що відомо про Владіслава Бленуце

Владіслав Бленуце робив перші кроки у футболі в юнацьких академіях Чехії, Молдови та Румунії.

У 2019 році він перейшов до молодіжної команди італійської Пескари, де в грудні 2020-го дебютував у Серії B та загалом відіграв шість поєдинків.

У вересні 2022 року форварда орендувала Крайова, а після завершення сезону клуб викупив його контракт за €250 тис.

У сезоні 2024/2025 років Бленуце на правах оренди захищав кольори Університатя Клуж, зігравши 37 поєдинків і відзначившись 12 голами.

На міжнародній арені він спершу виступав за юнацькі та молодіжні збірні Молдови, а з 2023 року почав представляти Румунію, де вже провів кілька матчів у складах U-20 та U-21.

