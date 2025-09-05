Сборная Аргентины разгромила команду Венесуэлы со счетом 3:0 в отборе на ЧМ-2026 по футболу на стадионе Монументаль в Буэнос-Айресе. А Лионель Месси отличился дублем в матче, который СМИ называют для футболиста последним домашним за национальную команду.

Как пишет ESPN, 38-летний Месси сказал, что завершить карьеру перед родными болельщиками было “всегда его мечтой”.

Аргентина – Венесуэла: Месси прощается с родными фанатами

Месси оформил дубль в ворота Венесуэлы, а еще один гол записал в свой актив Лаутаро Мартинес. Для альбиселесте это была последняя домашняя игра квалификации на ЧМ-2026, который следующим летом примут Канада, США и Мексика.

На вопрос об участии в чемпионате мира следующим летом Месси ответил: Посмотрим.

– Я переживаю так много эмоций, я пережил так много на этом поле. Всегда приятно играть в Аргентине перед нашими болельщиками. Мы наслаждались матчем за матчем на протяжении многих лет. Я очень счастлив: закончить так здесь — это то, о чем я всегда мечтал, — сказал Месси после матча.

Относительно участия в ЧМ-2026, куда ранее квалифицировалась сборная Аргентины, он сказал, что, учитывая его возраст, “логичнее будет, если я не попаду туда”.

— Но мы уже почти там, поэтому я с нетерпением жду игры и мотивирован. Как я всегда говорю, я живу одним днем, ориентируясь на свои ощущения. Я стараюсь чувствовать себя хорошо и прежде всего быть честным с собой, — сказал он, добавив, что еще не принял решение об участии в ЧМ.

Во время матча аргентинские болельщики вывесили большой баннер с благодарностью, на котором было написано: Спасибо за все, мой капитан.

Estadio Monumental ahead of what may be Messi's last match in Argentina: 'Thank you for everything my captain'

На поле перед игрой он вышел вместе со своими тремя сыновьями. Также камеры запечатлели момент, как Месси не смог сдержать слезы, увидев баннер болельщиков.

Messi can’t hold back the tears.

Messi loves Argentina.

Messi loves football.

pic.twitter.com/cbzWx3mBwI — TheScreenshotLad (@thescreenlad) September 4, 2025

Месси является лучшим бомбардиром Аргентины за всю историю. Он дебютировал на чемпионате мира в 2006 году в возрасте 18 лет и вместе с командой дошел до финалов чемпионатов мира в 2014 и 2022 годах. В Катаре альбиселесте удалось одержать победу.

Заключительный матч отбора на ЧМ-2026 сборная Аргентины проведет против команды Эквадора в Гуаякиле. Месси заявил, что не будет играть в этом отборочном матче.

