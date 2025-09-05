Збірна Аргентини розгромила команду Венесуели з рахунком 3:0 у відборі на ЧС-2026 з футболу на стадіоні Монументаль в Буенос-Айресі. А Ліонель Мессі відзначився дублем у матчі, який ЗМІ називають для футболіста останнім домашнім за національну команду.

Як пише ESPN, 38-річний Мессі сказав, що завершити кар’єру перед рідними вболівальниками було “завжди його мрією”.

Аргентина – Венесуела: Мессі прощається з рідними фанатами

Мессі оформив дубль у ворота Венесуели, а ще один гол записав у свій актив Лаутаро Мартінес. Для альбіселесте це була остання домашня гра кваліфікації на ЧС-2026, який наступного літа приймуть Канада, США та Мексика.

На запитання про участь у чемпіонаті світу наступного літа Мессі відповів: Побачимо.

– Я переживаю так багато емоцій, я пережив так багато на цьому полі. Завжди приємно грати в Аргентині перед нашими вболівальниками. Ми насолоджувалися матчем за матчем протягом багатьох років. Я дуже щасливий: закінчити так тут — це те, про що я завжди мріяв, — сказав Мессі після матчу.

Щодо участі у ЧС-2026, куди раніше кваліфікувалася збірна Аргентини, він сказав, що з огляду на його вік, “найлогічніше буде, якщо я не потраплю туди”.

– Але ми вже майже там, тому я з нетерпінням чекаю на гру і мотивований. Як я завжди кажу, я живу одним днем, орієнтуючись на свої відчуття. Я намагаюся почуватися добре і, перш за все, бути чесним із собою, – сказав він, додавши, що ще не ухвалив рішення щодо участі у ЧС.

Під час матчу аргентинські вболівальники вивісили великий банер з вдячністю, на якому було написано: Дякую за все, мій капітане.

Estadio Monumental ahead of what may be Messi's last match in Argentina: 'Thank you for everything my captain'

На поле перед грою він вийшов разом зі своїми трьома синами. Також камери вихопили момент, як Мессі не міг стримати сльози, коли побачив банер вболівальників.

Messi can’t hold back the tears.

Messi loves Argentina.

Messi loves football.

Messi can't hold back the tears.

Messi loves Argentina.

Messi loves football.

Мессі, який є найкращим бомбардиром Аргентини за всю історію. Він дебютував на чемпіонаті світу в 2006 році у віці 18 років та разом із командою дійшов до фіналів чемпіонатів світу у 2014 та 2022 роках. У Катарі альбіселесте вдалося здобути перемогу.

Заключний матч відбору на ЧС-2026 збірна Аргентини проведе проти команди Еквадору у Гуаякілі. Мессі заявив, що не гратиме в цьому відбірковому матчі.

