ПСЖ не посетит церемонию Золотого мяча-2025: известна причина
Футболистов ПСЖ, действующих победителей Лиги чемпионов, не будет на церемонии вручения награды Золотой мяч-2025.
Об этом пишет ESPN, ссылаясь на организаторов.
ПСЖ не будет на церемонии Золотой мяч-2025
Команда игрока сборной Украины Ильи Забарного пропустит церемонию вручения Золотого мяча в Париже из-за переноса матча. ПСЖ должен был сыграть с Марселем в Лиге 1 в воскресенье, 21 сентября. Однако из-за угрозы сильного шторма проведение матча отменили.
Новой датой назначили понедельник, 22 сентября, одновременно с церемонией вручения Золотого мяча, которая состоится в парижском Театре Шатле, где ожидается, что некоторые звезды ПСЖ станут лауреатами награды.
Среди них – Усман Дембеле, которого называют одним из главных претендентов на Золотой мяч среди мужчин.
Всего в 30-ку номинантов попали девять футболистов ПСЖ, в том числе и голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который сейчас представляет Манчестер Сити.
В то же время, несмотря на то, что большинство игроков ПСЖ пропустят церемонию, Дембеле и Дезире Дуэ смогут посетить мероприятие, ведь не попали в заявку на матч из-за травм.
Прошлогодняя церемония вручения Золотого мяча была омрачена тем, что тогдашний победитель Лиги чемпионов Реал Мадрид проигнорировал мероприятие из-за того, что руководство сливочных узнало, что их игрок Винисиус не получит главной награды.