Футболистов ПСЖ, действующих победителей Лиги чемпионов, не будет на церемонии вручения награды Золотой мяч-2025.

Об этом пишет ESPN, ссылаясь на организаторов.

Команда игрока сборной Украины Ильи Забарного пропустит церемонию вручения Золотого мяча в Париже из-за переноса матча. ПСЖ должен был сыграть с Марселем в Лиге 1 в воскресенье, 21 сентября. Однако из-за угрозы сильного шторма проведение матча отменили.

Новой датой назначили понедельник, 22 сентября, одновременно с церемонией вручения Золотого мяча, которая состоится в парижском Театре Шатле, где ожидается, что некоторые звезды ПСЖ станут лауреатами награды.

Среди них – Усман Дембеле, которого называют одним из главных претендентов на Золотой мяч среди мужчин.

Всего в 30-ку номинантов попали девять футболистов ПСЖ, в том числе и голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который сейчас представляет Манчестер Сити.

В то же время, несмотря на то, что большинство игроков ПСЖ пропустят церемонию, Дембеле и Дезире Дуэ смогут посетить мероприятие, ведь не попали в заявку на матч из-за травм.

Прошлогодняя церемония вручения Золотого мяча была омрачена тем, что тогдашний победитель Лиги чемпионов Реал Мадрид проигнорировал мероприятие из-за того, что руководство сливочных узнало, что их игрок Винисиус не получит главной награды.

