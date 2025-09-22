Футболістів ПСЖ, чинних переможців Ліги чемпіонів, не буде на церемонії вручення нагороди Золотий м’яч-2025.

Про це пише ESPN, посилаючись на організаторів.

ПСЖ не буде на церемонії Золотий м’яч-2025

Команда гравця збірної України Іллі Забарного пропустить церемонію вручення Золотого м’яча в Парижі через перенесення матчу. ПСЖ мав зіграти з Марселем у Лізі 1 у неділю, 21 вересня. Проте через загрозу сильного шторму проведення матчу скасували.

Новою датою призначили понеділок, 22 вересня, одночасно з церемонією вручення Золотого м’яча, яка відбудеться у паризькому Театрі Шатле, де очікується, що деякі зірки ПСЖ стануть лауреатами нагороди.

Серед них – Усман Дембеле, якого називають одним із головних претендентів на Золотий м’яч серед чоловіків.

Всього до тридцятки номінантів потрапили дев’ять футболістів ПСЖ, зокрема й голкіпер Джанлуїджі Доннарумма, який зараз представляє Манчестер Сіті.

Водночас, попри те, що більшість гравців ПСЖ пропустять церемонію, Дембеле та Дезіре Дуе зможуть відвідати захід, адже не потрапили до заявки на матч через травми.

Минулорічна церемонія вручення Золотого м’яча була затьмарена тим, що тодішній переможець Ліги чемпіонів Реал Мадрид проігнорував захід через те, що керівництво вершкових дізналося, що їхній гравець Вінісіус не отримає головної нагороди.

