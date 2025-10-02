Матч Абердин – Шахтер в первом туре Лиги конференций сезона-2025/26 состоится 2 октября на стадионе Питтодри в Абердине (Шотландия).

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Матч Абердин – Шахтер, где смотреть в Украине и кто покажет игру горняков из красных в Лиге конференций, рассказывают Факты ICTV.

Абердин – Шахтер: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Абердин – Шахтер в прямом эфире на медиасервисе Megogo.

Для просмотра матч будет доступен на ОТТ-платформе по следующим подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK N+S.

Встречу Абердин – Шахтер прокомментируют Александр Новак и Виталий Похвала.

На матче Абердин – Шахтер будет работать хорватская бригада арбитров во главе с 40-летним Дуе Струканом.

Ему будут ассистировать Ален Якшич и Марьян Томас. Резервным арбитром назначен Анте Тержич.

За VAR будет отвечать Фран Йович, которому будет ассистировать Анте Цуляк.

На стадии основного этапа Лиги конференций Шахтер проведет шесть матчей – три дома и три на выезде.

Кроме встречи с Абердином, подопечные Арды Турана сыграют также с польской Легией, ирландским Шемрок Роверс, хорватской Риекой, исландским Брейдабликом и мальтийским Хамрун Спартанс.

