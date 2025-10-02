Матч Абердін – Шахтар у першому турі Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 2 жовтня на стадіоні Піттодрі в Абердіні (Шотландія).

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Матч Абердін – Шахтар, де дивитися в Україні та хто покаже гру гірників із червоних у Ліги конференцій, розповідають Факти ICTV.

Зараз дивляться

Абердін – Шахтар: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Абердін – Шахтар у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.

Для перегляду матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт, Максимальна та MEGOPACK N+S.

Зустріч Абердін – Шахтар прокоментують Олександр Новак і Віталій Похвала.

На матчі Абердін – Шахтар працюватиме хорватська бригада арбітрів на чолі з 40-річним Дує Струканом.

Йому асистуватимуть Ален Якшич та Мар’ян Томас. Резервним арбітром призначено Анте Тержича.

За VAR відповідатиме Фран Йович, якому асистуватиме Анте Цуляк.

На стадії основного етапу Ліги конференцій Шахтар проведе шість матчів – три вдома та три на виїзді.

Окрім зустрічі з Абердіном, підопічні Арди Турана зіграють також з польською Легією, ірландським Шемрок Роверс, хорватською Рієкою, ісландським Брейдаблік та мальтійським Хамрун Спартанс.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.