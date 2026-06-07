Президент Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин должен отреагировать на его открытое письмо с предложением прямых переговоров, поскольку это, по его мнению, может повысить шансы на достижение прекращения огня в Украине.

Зеленский об открытом письме Путину

Глава нашего государства в интервью для Sky News рассказал о главной цели открытого письма Путину.

— Я прислал открытое письмо, потому что я не знаю, прочтет ли он его или нет. Открытое письмо означает, что он должен ответить нам о том, что важно для его общества, потому что его общество живет в каком-то фантастическом мире, где они якобы не нападали, что это не агрессивная война. Это несерьезно, – отметил Зеленский в интервью Sky News.

Зеленский подчеркнул, что открытый формат обращения принципиально важен, поскольку позволяет публично демонстрировать реальное положение дел и позицию Украины.

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Кроме того, он отметил, что в России “закрыли интернет и много разных вещей”, поэтому Украина имеет ограниченные возможности для прямого донесения своих сигналов до российского общества и власти.

Комментируя возможность переговоров, президент Украины подтвердил готовность встретиться с Путиным в случае, если он будет настроен на прекращение конфликта.

Реагируя на реплику ведущей о том, что опубликованное письмо было “дерзким”, Зеленский сказал: “Вы не читали первую версию!”.

О том, что письмо якобы содержит “элементы хамства” и не создает атмосферы для конструктивного диалога, кремлевский диктатор сказал во время Петербургского международного экономического форума.

Напомним, что 4 июня было опубликовано открытое письмо Владимира Зеленского к Путину с предложением провести встречу лидеров, сесть за стол переговоров и закончить войну.

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