Збірна України з футболу здобула перемогу над Азербайджаном у відборі на ЧС-2026.

Матч Україна – Азербайджан відбувся на стадіоні Краковія у польському Кракові та завершився з рахунком 2:1.

Україна – Азербайджан: як минув матч

Збірна України могла відкривати рахунок на 18-й хвилині зустрічі, але Юхим Конопля потужним ударом влучив у каркас воріт.

На 30-й хвилині синьо-жовті відкрили рахунок. Арбітр призначив штрафний, який виконав Руслан Маліновський, навісивши у карний майданчик азербайджанців. Там Олег Гуцуляк виграв верхову боротьбу та потужно пробив у сітку воріт Шахруддіна Махаммадалієва.

Проте у компенсований арбітром час до першого тайму Віталій Миколенко, намагаючись заблокувати удар Нарімана Ахнундзаде, зрізав м’яча у власні ворота.

У середині другого тайму збірна України знову повела у рахунку. Цього разу Гуцуляк відпасував на Маліновського, який вразив ворота суперника.

Наприкінці матчу синьо-жовті забили третій, але удар Назара Волошина скасували через положення поза грою.

Україна – Азербайджан: відеоогляд матчу

Україна – Азербайджан – 2:1

Голи: Гуцуляк, 30 Маліновський, 64 – Миколенко, 45+3

Таким чином, після чотирьох матчів у групі D збірна України набрала сім очок та залишається на другій сходинці за два матчі до завершення відбору.

Лідером квартету йде Франція із десятьма очками, Ісландія третя (4), а на останньому місці Азербайджан (1).

