Україна обіграла Азербайджан у відборі на ЧС-2026
Збірна України з футболу здобула перемогу над Азербайджаном у відборі на ЧС-2026.
Матч Україна – Азербайджан відбувся на стадіоні Краковія у польському Кракові та завершився з рахунком 2:1.
Україна – Азербайджан: як минув матч
Збірна України могла відкривати рахунок на 18-й хвилині зустрічі, але Юхим Конопля потужним ударом влучив у каркас воріт.
На 30-й хвилині синьо-жовті відкрили рахунок. Арбітр призначив штрафний, який виконав Руслан Маліновський, навісивши у карний майданчик азербайджанців. Там Олег Гуцуляк виграв верхову боротьбу та потужно пробив у сітку воріт Шахруддіна Махаммадалієва.
Проте у компенсований арбітром час до першого тайму Віталій Миколенко, намагаючись заблокувати удар Нарімана Ахнундзаде, зрізав м’яча у власні ворота.
У середині другого тайму збірна України знову повела у рахунку. Цього разу Гуцуляк відпасував на Маліновського, який вразив ворота суперника.
Наприкінці матчу синьо-жовті забили третій, але удар Назара Волошина скасували через положення поза грою.
Україна – Азербайджан: відеоогляд матчу
Україна – Азербайджан – 2:1
- Голи: Гуцуляк, 30 Маліновський, 64 – Миколенко, 45+3
Таким чином, після чотирьох матчів у групі D збірна України набрала сім очок та залишається на другій сходинці за два матчі до завершення відбору.
Лідером квартету йде Франція із десятьма очками, Ісландія третя (4), а на останньому місці Азербайджан (1).