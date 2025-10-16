Футболист сборной Украины и Шахтера Ефим Конопля попал в скандал после того, как пользователи заметили, что игрок оставляет лайки под пророссийским контентом.

После возмущения в социальных сетях игрок удалил лайк.

Конопля лайкает видео с Жириновским

В конце сентября футболист лайкнул видео закрытия дверей в метро с подписью на русском языке, где была подпись: Россия не для слабых и медлительных.

Конопле также понравилась нарезка голов экс-игрока сборной России Романа Павлюченко, который в свое время был доверенным лицом диктатора Путина на выборах. Позже он удалил лайки.

Новую огласку скандал приобрел после лайка Конопли под видео с украинофобом Владимиром Жириновским.

Реакция Шахтера

В Шахтере заявили изданию Чемпион, что проинформированы о ситуации с Ефимом Коноплой.

– Клуб уже начал внутреннее расследование, чтобы выяснить все обстоятельства. После получения результатов мы открыто сообщим о них болельщикам и общественности, – сказал изданию директор по стратегическому развитию и коммуникациям Шахтера Юрий Свиридов.

Сам футболист пока никак не комментирует свои лайки под неоднозначными видео.

Источник : Tribuna

