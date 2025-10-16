Футболіст збірної України та Шахтаря Юхим Конопля потрапив у скандал після того, як користувачі помітили, що гравець залишає вподобайки під проросійським контентом.

Після обурення у соціальних мережах гравець прибрав лайк.

Конопля лайкає відео з Жириновським

Наприкінці вересня футболіст вподобав відео закриття дверей у метро з підписом російською мовою, де був підпис: Росія не для слабких та повільних.

Коноплі також сподобалася нарізка голів ексгравця збірної Росії Романа Павлюченка, який свого часу був довіреною особою диктатора Путіна на виборах. Пізніше він прибрав вподобайки.

Нового розголосу скандал набув після лайку Коноплі під відео з українофобом Володимиром Жириновським.

Реакція Шахтаря

У Шахтарі заявили виданню Чемпіон, що поінформовані про ситуацію щодо Юхима Коноплі.

– Клуб уже розпочав внутрішнє розслідування, аби з’ясувати всі обставини. Після отримання результатів ми відкрито повідомимо про них уболівальників та громадськість, – сказав виданню директор зі стратегічного розвитку та комунікацій Шахтаря Юрій Свиридов.

Сам футболіст поки ніяк не коментує свої вподобайки під неоднозначними відео.

